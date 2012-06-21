Володимир ГАЛАУР,

«Урядовий кур’єр»



До сьогодні у Харкові, як, до речі, і в більшості міст України, відпочинок для дітей-візочників, аутистів, вражених ДЦП, обмежувався, як правило, прогулянками на свіжому повітрі — без усіляких розваг та ігор. І ось у центральному парку імені Горького відкрився перший в обласному центрі інклюзивний дитячий комплекс.

Там, повірте, не занудьгуєш. Бо для кожного з особливих дітей створено цікаві і захоплюючі куточки, де розгораються справжні баталії під час розвиваючих ігор, встановлено спеціальні гойдалки, на яких доступно і безпечно можуть розважитися маленькі візочники, обладнані таємні лабіринти, проходячи якими діти вчаться орієнтуванню і самостійності. І всі ці місця розваг продумані та облаштовані до найменших деталей так, що цілковито гарантують безпеку. Тут і гумове покриття на всій території, і поручні та додаткові допоміжні елементи, які разом з іншим збіжжям для інклюзивного комплексу місто закупило у Франції.

А щоб не допустити помилок чи прорахунків при його спорудженні, будівельники та монтажники, за словами прессекретаря КП «Центральний парк культури і відпочинку імені Горького» Андрія Кравченка, при спорудженні постійно консультувалися з громадськими організаціями, які об’єднують дітей з особливими потребами. Тож, як кажуть перші відвідувачі, особливо мами, на майданчику створено всі умови для комфортного і змістовного відпочинку дітей.