Роман КИРЕЙ,
«Урядовий курʼєр»
У Холодному Яру на Черкащині з додержанням усіх карантинних вимог відбувся третій мистецький фестиваль народних ремесел та забав. Його засновник і організатор — ГО «Холодний Яр-Україна». Він почався із мрії Юрія Романчі, який народився в селі Мельники Чигиринського району, розкрити душу Холодного Яру, залучивши місцевих жителів до творчості, до популяризації старовинних ремесел, якими завжди славився цей мальовничий і гостинний край.
Цього року захід пройшов втретє і вийшов за межі регіонального.
Його гостям запропонували конкурси художників, мукомелів, авторів «страшилок», незвичні майстер-класи, поетичний батл, розваги для дітей, перегляд фільму «Пекельна Хоругва, або Козацьке Різдво». Були тут і глиняна толока, й філософські роздуми біля вогнища з Сашком Лірником, і вогняне шоу, і відео-караоке, й багато інших заходів. Концертну програму прикрасили виступи аматорських колективів, а також гуртів «ТІК», «Крутий заміс», «Вертеп», Віктора Пашника.
Фестиваль «Крутий заміс», переконані його організатори та партнери, допомагає залученню до розвитку краю інвестицій, туристів, сприяє становленню і утвердженню талантів, якими багата українська земля, зміцненню місцевих громад.