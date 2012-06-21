У Хотінській ОТГ на Сумщині після капітального ремонту відкрили амбулаторію загальної практики сімейної медицини.
За словами голови громади Миколи Торяника, цієї події земляки і приміщення чекали майже півстоліття. Завдяки виділеним коштам – а це 985 тисяч гривень із державного та 130 тисяч місцевої громади - вдалося замінити вікна, покрівлю, утеплити приміщення, полагодити системи опалення і теплозабезпечення, закупити меблі та медичну техніку тощо.
Вітаючи мешканців з цією подією, голова Сумської ОДА Микола Клочко наголосив, що процеси децентралізації набирають обертів і жителі місцевих громад уже відчувають їхні результати.
Так, лише протягом минулого року на території Хотінської ОТГ полагоджено два будинки культури, підготовлено технічну документацію на ремонт школи, замінено вікна у закладах освіти.
У найближчих планах - оновлення стаціонарного відділення амбулаторії, а також ремонт доріг, закладів культури.