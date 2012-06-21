Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Бажане і корисне професійне новосілля справили цими днями у Лебединському міському художньому музеї ім. Бориса Руднєва на Сумщині. За підтримки міської влади вперше за всю більш як вікову історію закладу запрацювала реставраційна майстерня, де зможуть відновлювати і ремонтувати полотна, які тут зберігаються.
Про приємну новину повідомив сайт Лебединської міської ради, наголосивши, що цієї події шанувальники мистецтва чекали давно. Адже в музейній колекції налічується більш як 2,4 тисячі робіт, з яких майже сотня олійний живопис. Реставраційного втручання та постійного нагляду потребують більш як півтисячі одиниць, а майже 400 – першочергової реставрації.
Як зазначає директор музею Андрій Гєльмінтінов, власні реставраційні потужності має далеко не кожний заклад навіть в обласних центрах, не кажучи про районні. Сьогодні ж художник-реставратор Олена Маркович, яка попередньо підтвердила свою професійну кваліфікацію у Харківській філії Національного науково-дослідного реставраційного центру, вже «лікує» олійні картини.
Однією із перших стали «Жоржини» пензля Олексія Виходцевського, на черзі – інші полотна. Складено план невідкладних робіт, згідно з яким до кінця нинішнього року вдасться «поставити» у мистецький стрій низку цінних робіт.
Раніше лебединським музейникам допомагали харківські і київські реставратори, які встигали за рік «відремонтувати» 3-4 картини. За таких «темпів», аби навести лад у картинному господарстві, знадобилося б … 103 роки.
Майстерню розташували у відремонтованому приміщенні, устаткованому необхідним обладнанням, оргтехнікою, матеріалами тощо.