Роман КИРЕЙ,

«Урядовий кур’єр»



У Червонослобідській ОТГ, що в Черкаському районі, навчилися рахувати бюджетні кошти. Але й про інтереси членів громади не забувають. Раніше як було? Сільська рада неодноразово компенсувала комунальникам кошти, які заборгували люди за опалення. Адже не всі жителі села можуть своєчасно оплачувати високі тарифи.

Як розповіла начальниця фінансового відділу ОТГ Юлія Чеша, громада вже двічі змушена була допомагати погасити борги мешканців багатоквартирних будинків у селі Хутори, яке нині входить до складу громади, аби там своєчасно розпочався опалювальний сезон. Приміром, торік на це пішло 400 тисяч гривень, нинішнього року — 150.

Порахували люди й вирішили, що встановити індивідуальне опалення буде значно дешевше. Громада підтримала. У сільській раді розробили програму, під яку запланували 490 тисяч гривень. Для зменшення навантаження на жителів села та підтримки їх у переході на індивідуальне опалення мешканцям трьох п’ятиповерхівок нададуть часткову компенсацію. За ці кошти вони можуть придбати котли або виготовити технічну документацію. Таким чином громада відчутно заощадить.

А з наступного року ОТГ планує перевести на індивідуальне опалення й бюджетні установи, таким чином удвічі зменшивши витрати на оплату комунальних тарифів.