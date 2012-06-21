У Кам’янці на Черкащині поблизу «Зеленого млинка», відомого тим, що колись тут проводили конспіративні зустрічі декабристи, незабаром облаштують Children Music Park. Під світлові переливи в оновленому парку звучатимуть усі 24 п’єси «Дитячого альбому», які Петрові Чайковському навіяла Кам’янка.
В облаштування зеленого куточка вкладуть чималі кошти (700 тисяч гривень надає Кабінет Міністрів, ще 300 тисяч — місцева громада). Відкриття, заплановане на 17 листопада цього року, приурочать до всеукраїнського дитячого конкурсу. В ньому традиційно візьмуть участь юні музиканти з усієї країни.
Реалізація проєкту стала можливою завдяки участі представників громади в конкурсі культурно-мистецьких проєктів «Малі міста — великі враження», організованому Міністерством культури для стимулювання розвитку малих міст і територій та пропаганди культурних надбань.
Ще один проєкт, який також виборов перемогу в конкурсі, стосується організації мистецького фестивалю «Кам’янська земля — край славетних героїв». Його учасники вшанують усіх знаменитих людей, чиє життя або діяльність були пов’язані з цим краєм.