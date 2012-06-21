Невелике село Стара Олександрівка Пулинського району на Житомирщині, де живуть працелюбні й щирі люди, несподівано опинилось у центрі гучного скандалу. Нічної пори випадковий автомобіліст, який проїздив сільською вулицею, побачив покинутий велосипед і дитячі ноги, що стирчали із придорожньої канави. Найспокійніше було б вдати, що нічого не бачиш, однак водій вчинив по совісті. Цілком імовірно, що його небайдужість врятувала дітям життя.

Викликані на місце події поліція і швидка допомога встановили, що двоє хлопчаків п’яні до непритомності. У районній лікарні поспіхом провели реанімаційні заходи, вдалося дізнатись імена пацієнтів, їхній вік і місце проживання. Поліцейські, які завітали до оселі горе-матері, застали її у стані алкогольного сп’яніння і твердій переконаності, що її діти не повернулися на ніч додому, бо залишилися спати у бабусі-односельчанки.

Правоохоронці з’ясували перебіг подій, що передували надзвичайній пригоді. Виявилося, що гурт на чолі з кількома 14-річними підлітками грався на майданчику в центрі села. Комусь спало на думку купити самогон і відпочити за прикладом старших. Однак дорослі односельці нікому з компанії горілки не продали. Тоді по спиртне послали одного з майбутніх потерпілих, який, за свідченнями учасників події, вже не раз купував спиртне матері. Задум вдався, і хоч семи- й дев’ятирічному братикам дісталося лише по дві стопки, цього вистачило для важкого алкогольного отруєння.

У підсумку восьмий день народження молодший із потерпілих зустрів на лікарняному ліжку, а комісія, члени якої вирішували майбутню долю дітей, проголосувала за їх вилучення із проблемної родини на рік без позбавлення горе-батьків батьківських прав. За словами односельців, глава родини нині на заробітках в анексованому Криму, бо вдома немає роботи, а матері через горілку нема часу ні доглядати за синами, ні вести власне господарство, в якому буквально за тиждень до надзвичайної події згорів сарай, а корову частенько доводиться доїти сусідам.

Правоохоронці вже притягли до адміністративної відповідальності батьків усіх дітей, що взяли участь у дорослому святкуванні. Однак штраф 51 гривня — більше символічне покарання, ніж дієвий метод застереження і впливу, бо хоч погано стало двом найменшим учасникам пиятики, її ініціаторами були старші за віком підлітки.

Найважча відповідальність загрожує дорослому односельцеві, який продав самогон. Йому інкримінують ст. 304 Кримінального кодексу України («Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність»), якою передбачено покарання від 4 до 10 років позбавлення волі.

Насправді у цій конкретній ситуації найбільша провина саме на горе-матері, бо у невеликому селі, де всі добре знають одне одного, ніхто не продав би дітям самогону і нічого не трапилося б, якби походи малого хлопчика по спиртне для рідної неньки не стали тут буденністю. У такій ситуації вилучення дітей з родини на рік — вимушений захід, що має або поставити батьків на правильну дорогу, або остаточно підтвердити їхню нездатність гідно виховувати кровинок.