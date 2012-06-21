Новоолександрівці –– регулярний транспортний зв’язок із великою землею, а Катеринівці –– давно очікувані візити пересувних флюорографічного та стоматологічного кабінетів. Із такими проханнями до групи цивільно-військового співробітництва звернулися жителі сіл, і їхні побажання уже виконано.
«Головна проблема Новоолександрівки — саме потрапити до цього села, адже дорогу до нього системно прострілюють бойовики з незаконних збройних формувань. До речі, під час останнього виїзду жителям населеного пункту доставлено гуманітарну допомогу», — розповів командир групи ЦВС оперативно-тактичного угруповання «Луганськ» Валерій Басалига.
За його словами, набагато ліпша ситуація в Катеринівці. Регулярними стали рейси автобуса за маршрутом Золоте — Лисичанськ, завдяки збільшенню часу роботи КПВВ «Золоте» шкільний автобус щоденно відвозить до школи у м. Золоте та повертає додому вісьмох дітей, що живуть в Катеринівці.
«Одним із проблемних питань місцевих жителів залишалося забезпечення вугіллям колишніх працівників шахти, що вже не працює. Для його розв’язання проведені перемовини з представниками Міжнародного комітету Червоного Хреста щодо доставки туди паливних брикетів. Тривають перемовини з цією організацією щодо забезпечення місцевих інвалідів І групи спеціальними візками, — доповів Валерій Басалига і наголосив: — Катеринівка повертається до мирного життя».
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»