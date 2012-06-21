Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
Міста Луганської області серйозно відстають у процесах децентралізації від районів.
«Ми спостерігаємо за формуванням об’єднаних територіальних громад в окремих районах області. При цьому бачимо як мляво створюються громади у містах. Я вважаю, що тут заважає політика, – заявив директор обласного Центру розвитку місцевого самоврядування Ігор Агібалов, коментуючи хід децентралізації.
– Принципова позиція окремих міських голів – вони не бажають йти на об'єднання, хоча для міст вже існує спрощена система і переобирати міських очільників не знадобиться. Але також є проблемна ситуація по Щастю та Горському. Для того, щоб провести вибори і створити громади в цих містах, необхідно внести зміни до постанови Верховної Ради України про те, що на прифронтових територіях вибори не можна проводити з міркувань безпеки.
Життя показало, що це абсолютно надумана причина, яка людей вже просто дратує: президентські й парламентські вибори проводити можна і вони пройшли без надзвичайних подій, а місцеві вибори проводити заборонено. Думаю, що обласна адміністрація попрацює з новим депутатським корпусом і має всі шанси домогтися проведення виборів та створення громад у Щасті та Гірському. Тим більш, що усі без винятку кандидати в депутати такі обіцянки місцевим жителям надавали».
За словами Ігоря Агібалова, на сьогоднішній день в області створено вже 17 ОТГ. Таким чином, українська Луганщина подолала своєрідний «рубікон»: близько 50% території і 32% населення вже охоплені територіальними об'єднаннями.