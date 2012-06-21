Підбиття підсумків та нагородження переможців конкурсу «Прекрасна українська мова» відбулося в Культурно-інформаційному центрі при Посольстві України в Республіці Молдова, а організували його члени громадської організації жінок-українок Молдови, повідомляє Укрінформ.
«Кожен з вас у малюнках передав своє бачення використання рідної української мови, знання національних традицій і подій, що відбуваються в Україні, а також свою любов до історичної Батьківщини», — зазначила, звертаючись до учасників, перший секретар Посольства України Алла Отверченко.
Дипломат представила присутнім авторів малюнків і разом з керівником громадської організації жінок-українок Валентиною Морару вручила переможцям конкурсу грамоти від посольства, дипломи Благодійного фонду професійних художників — українських народних майстрів «Відродження» в Республіці Молдова та пам’ятні подарунки.
«Українська мова — це душа нашого народу, і від того, як ми зберігатимемо її в наших домівках, в наших сім’ях, використовуватимемо для спілкування і висловлення своїх думок, залежатиме збереження культури, традицій і національної спадщини народу», — зазначила Валентина Морару.
На конкурсі були представлені роботи дітей Української недільної школи, Кишинівської гімназії № 8 ім.Т. Шевченка, а також дітей української громади Молдови з інших навчальних закладів віком від 6 до 18 років. Роботи оцінювали в трьох вікових групах на основі таких критеріїв: креативність та оригінальність передачі тематики і естетичний аспект. Організатори конкурсу повідомили, що кожен з учасників зберігає за собою виняткові права на роботу, при цьому вони набувають права відтворювати представлені твори, здійснювати їх публічний показ, а також використовувати малюнки дозволеними законодавством про авторські права способами на безоплатній основі.
На заході були присутні дипломати, педагоги та представники громадських організацій.
Марія ЛАГІДНА
для «Урядового кур’єра»