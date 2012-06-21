У Китаї проходить щорічна нарада Боаоського азіатського форуму. На ньому зібралися понад 2000 представників політичних, комерційних і наукових кіл з усього світу.
Головною темою форуму стала «Відкрита і інноваційна Азія заради більшого глобального процвітання». В цьому році виділено чотири основних напрямки: «Глобалізація», «Один пояс і один шлях», «Відкрита Азія», «Інновації», «Новий старт реформ», в ході форуму пройдуть офіційні обговорення по більш ніж 60 напрямках.
На церемонії відкриття форуму з програмною промовою виступив голова КНР Сі Цзіньпін Він озвучив чотири важливі заходи для подальшого розвитку Китаю: значне розширення доступу на внутрішній ринок, створення більш привабливого інвестиційного клімату, посилення захисту прав інтелектуальної власності, подальше розширення імпорту товарів і висловив упевненість, що реформа і відкритість Китаю неодмінно знайдуть успіх.
В цьому році виповнюється 40 років політиці реформ і відкритості. В програмній промові голова КНР Сі Цзіньпін підвів підсумки її досягнень, а також цінному отриманому досвіду в цьому процесі. Разом з тим, Сі Цзіньпін зазначив, що реформи і відкритість – це друга революція Китаю, яка не тільки докорінно змінила країну, але також дуже вплинула на весь світ.
Сі Цзіньпін підкреслив, що не залежно від того, яких успіхів досягне Китай у своєму розвитку, країна ніколи не стане загрожувати кому-небудь, не буде підривати існуючу міжнародну систему і розширювати зону свого впливу. Китай буде захищати глобальний світ, робити внесок в його процвітання і підтримувати міжнародний порядок.
П’ять років тому Сі Цзіньпін висунув ініціативу «Один пояс, один шлях». В даний час більше 80 країн і міжнародних організацій підписали з Китаєм угоди про співпрацю. На завершення виступу Сі Цзіньпін підкреслив, що ініціативу «Один пояс, один шлях» було висунуто Китаєм, але її можливості і майбутні успіхи належать всьому світу. Країна не займається геополітичною боротьбою, не формує закрите і ексклюзивне коло, не пригнічує інші країни і не приймає примусові заходи в сфері торгівлі.
На думку директора Центру з вивчення регіонального економічного співробітництва Китайської академії міжнародної торгівлі та економічного співробітництва при Мінкомерції КНР Чжан Цзяньпін, основні рушійні сили світового економічного розвитку беруть свій початок в Азії. Одним з фокусів уваги наради цього року стануть наступні питання, за якими стежать усі країни: як зробити так, щоб розвиток Азії і світу проходив в сприятливій взаємодії і спільно створював процвітання.
Боаоський Азіатський Форум (також відомий як «Східний Давос») – неурядова і некомерційна міжнародна організація, що має своєю метою підтримку і розвиток економічного обміну, взаємодії та співпраці як в Азії, так і за її межами шляхом проведення щорічних зустрічей високого рівня за участю представників урядових, ділових, промислових і наукових кіл та обговорення актуальних економічних, соціальних, екологічних та інших проблем.
Форум заснований у 2001 році. Щорічні конференції в Боао проводяться з 2002 року. Головний офіс організації знаходиться в місті Боао, пров. Хайнань (КНР).