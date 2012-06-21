Дослідницька група з Китаю розробила новий дизайн для надшвидкісного літака, який може долетіти з Пекіна до Нью-Йорка всього за дві години.
Очікується, що швидкість літака буде в п'ять разів вищою за швидкість звуку, пише South China Morning Post.
Як відзначають журналісти, розробка концепту настільки швидкого літака пов'язана з секретною програмою надзвукової зброї в Китаї. Зокрема, автор концепту Цуй Кай і його колеги з Китайської академії наук в Пекіні перевірили зменшену модель літака в аеродинамічній трубі, яка також використовувалася для оцінки аеродинаміки новітніх зразків надзвукової зброї.
Модель літака вдалося розігнати до швидкості у сім разів вище, ніж швидкість звуку - понад 8600 км/год. На такій швидкості літак, як заначили інженери, "працює на диво добре".
«Поїздка з Пекіна в Нью-Йорк триватиме всього пару годин на гіперзвуковій швидкості в 6000 км/год.», - розповіли дослідники. Наразі пасажирському літаку потрібно близько 14 годин, щоб подолати відстань між двома містами.
Особливістю нового концепту є конструкція крила, яка нагадує біплан. Подібне вже використовували у NASA та СРСР для літаків-носіїв човників. Китайці заявили, що така конструкція дозволить нести більше корисного навантаження, ніж існуючі гіперзвукові транспортні засоби, які мають обтічну форму і трикутні крила.
Зазначається, що порівняно з Boeing 737 аналогічний за розміром гіперзвуковий китайський літак зможе перевозити лише 5 тонн вантажу або 50 пасажирів, тоді як Boeing - 20 тонн вантажу або 200 пасажирів.