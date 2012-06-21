Китайські археологи під час проведення розкопок в місті Цзисін, розташованого в центральній частині країни, виявили дві кам'яні гробниці, вік яких налічує понад 1800 років.

Про відкриття повідомило агентство «Сіньхуа».

Усипальниці знайшли на території провінції Хунань. Судячи з архітектури, вони відносяться до одного періоду. Кам'яні гробниці розташовані по сусідству одина з одною. Особистості небіжчиків ще належить встановити.

У гробницях співробітники провінційного археологічного інституту знайшли понад 30 предметів культурної спадщини. З них 23 артефакти були виявлені в одній гробниці. Імовірно, вона належала чоловікові.

Ймовірно, він займав високе становище у суспільстві. На це вказують похоронні предмети. Наприклад, поряд з тілом покійного виявили рідкісну кераміку з селадоном. Селадон – це особливий тип глазурі, що володіє специфічним блідо-сірувато-зеленуватим відтінком зеленого кольору. Цей тип кераміки був винайдений у стародавньому Китаї.

У цій же гробниці виявили і традиційну кераміку, бронзовий посуд і залізні ножі. У сусідній усипальниці були знайдені мідні монети і кілька виробів селадонової кераміки.

«Відкриття цих двох гробниць дає важливі археологічні дані для вивчення похоронних звичаїв, економічних і соціальних умов у регіоні на південь від річки Янцзи в той період часу», – вважає Шен Цзян, археолог з Дослідницького інституту культурних реліквій та археології провінції Хунань.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»