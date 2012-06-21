Бронзовий горщик у вигляді лебедя було знайдений у травні 2020 року під час розкопок древньої гробниці в місті Санмен у провінції Хенань в Китаї. У бронзовому посуді знаходилося більше трьох літрів невідомої рідини жовтувато-коричневого кольору.

«Таємничий напій» був відправлений на експертизу в лабораторію в Пекіні, і минулого тижня експерти повідомили, що це алкоголь. Він виявився схожим на лікарський лікер, описаний в стародавній медичній книзі, знайденої в гробницях Мавандуй в центральному Китаї.



За даними Інституту культурних реліквій та археології Саньменьсі, лікарське вино використовувалося для зупинки кровотеч і як протизапальний засіб.

Місцевий археолог Лі Юнтао повідомив, що нині проводяться додаткові аналізи, щоб визначити точний склад напою і те, як він був виготовлений. Експерти відзначили, що вино вдалося зберегти протягом 2000 років завдяки унікальній конструкції посудини.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»