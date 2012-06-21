Китайські археологи під час проведення розкопок в провінції Шеньсі, на північному заході Китаю, виявили добре збережені залишки багатоповерхового палацу часів династії Тан (618-907 рр. н.е.).

Про відкриття повідомляє China.org.cn. залишки палацу знаходяться на археологічній ділянці Чаоюань. Це група споруд, що понад тисячу років тому виглядала куди більш велично.

На думку археологів, це був палац Хуацін – один з головних імператорських палаців на горі Лішань в Сіані, древньої столиці Китаю і нинішньої столиці провінції Шеньсі. Розкопки на цьому місці ведуться з 2018 року. За цей час вдалося не просто розкопати більшу частину палацу, а й частково відтворити його архітектуру.

«Археологічні розкопки підтвердили, що це єдине відкрите на сьогоднішній день багатоповерхового будинку династії Тан, побудованого з використанням кращих будівельних технологій того часу», – сказав Сін Фулай з провінційного інституту археології Шеньсі.

На думку вчених, Чаоюань став свідком процвітання і занепаду імперії Тан. Сам той факт, що палац Хуацін був багатоповерховим, говорить про могутність цієї держави.

Однак імперія Тан завалилася. За часів змінила її династії Північна Сун (960-1127 рр. н.е.) палац був перебудований і, ймовірно, був помітно видозмінений. Друга масштабна реконструкція була проведена за часів ранньої династії Юань (1271-1368 рр. н.е.).

«Археологічні розкопки на цьому місці надають нові дослідницькі матеріали для розуміння планування палацу Хуацін, структури ділянки Чаоюань і його впливу на архітектуру наступних поколінь», – вважає Сін Фулай.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»