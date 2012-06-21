Руїни древніх об'єктів, що відносяться до часів правління династій Шан і Чжоу (1600-256 рр. до н.е.), археологи виявили в місті Усі у східній китайській провінції Цзянсу. Як повідомляє агентство «Сіньхуа», їх загальна площа майже 60 тис. кв. м.
Археологи з вересня 2018 року кілька разів проводили розкопки вздовж берега річки Боду, де і було знайдено древні руїни. В цілому наразі ідентифіковано майже 200 об'єктів. Йдеться, зокрема, про згарища, траншеї, колодязі і будівельні майданчики. На місці розкопок археологи знайшли і чимало стародавніх предметів, включаючи зразки штампованої твердої кераміки, полімерної та піщаної глини, а також протокераміку.
«Досі нам вдалося витягти понад 100 зразків керамічних виробів», – сказав відповідальний за розкопки представник команди археологів Лі Юнцзюнь. За його словами, радіовуглецевий метод датування дозволив встановити, що всі вони відносяться або до династії Шан (1600-1046 рр. до н.е.), або до періоду Східної Чжоу (770-256 рр. до н.е.).
Район, де були виявлені руїни, отримав назву Мейлі. Це перші знайдені в місті Усі руїни з вищевказаного періоду китайської історії, стверджують в міському Інституті культурних реліквій і археологічних досліджень. Знахідка, за словами Лі Юнцзюня, надасть археологам необхідний матеріал для вивчення місцевої культури того періоду.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»