Китайці грали в м'яч 3200 років тому, з'ясували фахівці Цюріхського університету. Правда, як саме вони це робили, поки не зрозуміло. Дослідження було опубліковане в журналі Journal of Archaeological Science: Reports.

Одними з перших у м'яч почали грати, мабуть, єгиптяни – вік м’ячів, знайдених тут, становить близько 4500 років. У Європі та Азії, як вважалося досі, гру в м'яч почали практикувати набагато пізніше – майже 2500 років тому в Греції, а через 300 років – в Китаї.

Однак шкіряні кульки діаметром 7-9 см, знайдені в могилах на північному заході Китаю, дозволяють припустити, що там в м'яч почали грати куди раніше – вік знахідок становить близько 2900-3200 років. Поки невідомо, як саме древні китайці використовували м'ячі – хоча археологи знаходили вигнуті палиці, схожі на ті, що греки використовували для гри подібної до хокею на траві, прямого зв'язку між ними і м'ячами поки не встановлено.

Також у могилах вчені знайшли композитний лук і кілька штанів – очевидно, власники м'ячів були вершниками. Дослідники припускають, що гра з м'ячами могла бути важливим елементом фізичної підготовки майбутніх бійців. Також, ймовірно, спорт був поширеним видом дозвілля.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»