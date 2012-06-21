У китайському місті Байчен запустили маршрути з автобусами на водневому паливі. Всього містом їздять 15 транспортних засобів, які не викидають шкідливі гази в атмосферу.

Автобуси розробила дочірня компанія великого китайського автовиробника First Automotive Works (FAW). Максимальна швидкість автобусів досягає 60 кілометрів на годину. Важливим є те, що при згорянні водню в повітря не викидаються шкідливі речовини.

Щоб заправити такий автобус, потрібно 15 хвилин. Машини можуть нормально працювати при температурі до мінус 30 градусів за Цельсієм. Автобуси також обладнані «розумною» системою для моніторингу поїздки і несправностей.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»