У столиці підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні вже 31 869, за добу – 559.

Як передає Укрінформ, про це заявив Київський міський голова Віталій Кличко.

«Вірус не відступає, і кількість хворих та летальних випадків у нас знову суттєво збільшились. У Києві за минулу добу – 559 хворих на коронавірус. Померли 23 людини. Всього коронавірус забрав життя – 627 киян», – сказав він.

За його словами, серед тих, хто захворіли: 294 жінки віком від 18 до 87 років і 20 дівчат від 1 до 17 років, 221 чоловік віком від 18 до 90 рокiв і 24 хлопчики від двох до 17 років.

Захворіли також 27 медиків. Одужали за минулу добу 199 людей. Загалом, наголосив мер, коронавірус подолали 11 115 мешканців Києва.

Він уточнив, що найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі – 139, Дніпровському – 78 та в Печерському – 66 випадків.