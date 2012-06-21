«Для забезпечення належних пасажирських перевезень мешканців та гостей столиці під час святкування Великодня в ніч з 7 на 8 квітня 2018 року роботу маршрутів громадського транспорту, як звичайного режиму руху, так і режиму маршрутного таксі, які проходять біля станцій метрополітену, буде продовжено 7 квітня 2018 року на 1 годину і забезпечено перевезення після проходження останніх поїздів метрополітену та розпочато роботу 8 квітня 2018 р. на 1 годину раніше, організувавши перевезення на цих маршрутах, у відповідності до графіку проходження перших поїздів метрополітену», - йдеться у повідомленні.
Зокрема, йдеться про такі маршрути громадського транспорту звичайного режиму руху:
- тролейбусні - 3, 5, 7, 8, 11, 12, 14, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 37, 38, 40, 41, 45, 50;
- трамвайні - 1, 3, 5, 8, 12, 14, 16, 18, 22, 28, 29, 33; - автобусних звичайного режиму руху - 18, 20, 21, 33, 37 (із заїздом на с/к «Чайка» в напрямку ст. м. «Святошин»), 45, 53, 62, 95, 99, 114, 115;
Зміни зачеплять і маршрутні таксі - 150, 155, 157, 166, 181, 182, 183, 193, 208, 220, 457, 500, 502, 530, 537, 548, 550.
У ніч з 7 на 8 квітня продовжено роботу станцій лінії швидкісного трамвая на житловому масиві Троєщина до 2 год. 30 хв., станцій лінії швидкісного трамвая на житловому масиві Борщагівка до 2 год.15 хв. (8 квітня розпочнеться робота станцій з 4 год.). Також подовжено роботу фунікулера в ніч проти 8 квітня до 1 год. - він запрацює з 5 год.
Крім того, тимчасово 7 та 8 квітня зупинка тролейбусів маршрутів 5, 8, 9, 17, 93Н та автобусних маршрутів 24, 114, 118 «Вулиця Івана Франка» в напрямку площі Перемоги переноситься на 50 метрів уперед.
Також тимчасово 7 та 8 квітня на період перекриття руху автотранспорту по непарній стороні вул. Оноре де Бальзака на ділянці від вул. Теодора Драйзера до просп. Генерала Ватутіна рух автобусів маршруту № 73 організовується в напрямку ст.м. «Оболонь» трасою: вул. Радунська (від вул. Милославської) - вул. Градинська - вул. Оноре де Бальзака (непарна сторона) вул. Теодора Драйзера - вул. Оноре де Бальзака (парна сторона) - вул. Каштанова - просп. Володимира Маяковського - просп. Генерала Ватутіна, далі діючою трасою.
У разі перекриття руху транспорту на парній стороні вул. Оноре де Бальзака на ділянці від вул. Каштанова до вул. Теодора Драйзера організовується рух автобусів маршрутів №№ 21, 73 трасою:
№ 21: ст.м. «Петрівка» - просп. Московський - просп. Генерала Ватутіна - просп. Володимира Маяковського - вул. Теодора Драйзера - вул. Оноре де Бальзака;
№ 73: від ст.м. «Героїв Дніпра» до просп. Генерала Ватутіна за чинним маршрутом, далі просп. Генерала Ватутіна - просп. Володимира Маяковського - вул. Теодора Драйзера - вул. Оноре де Бальзака - далі за чинним маршрутом; від вул. Милославської до вул. Оноре де Бальзака за чинним маршрутом, далі - вул. Оноре де Бальзака - вул. Драйзера - просп. Маяковського - просп. Генерала Ватутіна - далі за чинним маршрутом.
Після завершення церковних богослужінь з 5 год. до 10 год. 8 квітня відповідно до пасажиропотоку буде збільшено кількість рухомого складу на маршрутах наземного громадського транспорту, які пролягають біля місць їх проведення.
З метою коригування роботи наземного пасажирського транспорту у місцях масового скупчення пасажирів чергуватимуть відповідальні особи.
Прес-служба КП «Київпастранс»