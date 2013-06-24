Представники 20 країн та Євросоюзу протягом двох днів аналізували вплив запроваджених обмежень проти російської економіки та обговорювали наступні кроки під час Київського санкційного саміту.

Під час відкриття заходу Прем’єр­міністр Юлія Свириденко подякувала партнерам за вже ухвалені санкційні пакети та спільні зусилля, спрямовані на зупинення воєнної машини росії.

«Ми зосередилися на координації подальших кроків для зміцнення санкційної коаліції у відповідь на російську агресію. Наші зусилля вже мають відчутний результат. Лише цього місяця нафтогазові доходи росії можуть впасти на 35% порівняно з минулим роком», — повідомила Юлія Свириденко.

За її словами, ефективність санкцій можлива лише тоді, коли рішення швидкі, скоординовані й політично сміливі.

«Санкції мають постійно вдосконалюватися і перекривати шляхи обходу. Тому процес має тривати, і ми вже найближчим часом очікуємо на 20­й пакет санкцій», — наголосила очільниця уряду.

Юлія Свириденко окремо зауважила важливість використання російських заморожених активів для України: «росія має заплатити високу ціну за свою агресію. Ми розраховуємо на ухвалення найближчим часом рішення Європейської комісії щодо репараційних позик, в основі яких закладені ці активи. Рада була почути, що наші партнери поділяють нашу позицію».

Прем’єр­міністр акцентувала, що санкції продовжують бути важливим інструментом в боротьбі України за свободу, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави.

Юлія Свириденко висловила вдячність всім країнам­партнерам, спецпредставникові ЄС з питань санкцій Девіду О’Саллівану, представникам Європейської комісії за участь та уряду Данії за сприяння в організації саміту.

Девід О’Салліван наголосив, що 19 санкційних пакетів Євросоюзу та запроваджені обмеження Великої Британії, США, Канади та Японії дають результати і впливають на економіку росії. За його словами, робота в цьому напрямі має тривати.

«Це не про один пакет або наступний пакет — це буде безперервний процес. Доки триває ця жахлива війна, нам постійно потрібно буде адаптувати, доопрацьовувати, вдосконалювати та звертатися до нових лазівок, які ми виявляємо. Тож це буде постійна робота», — сказав він.

Радник — уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк зазначив, що з початку цього року Президент Володимир Зеленський підписав 56 указів про запровадження санкцій, зокрема проти військово­промислового комплексу росії, тіньового флоту, російських пропагандистів і фінансового сектору. Із січня 2024 року запрацював Державний реєстр санкцій, в якому вже міститься понад 20 тисяч підсанкційних фізичних та юридичних осіб. За його словами, фіналізуються напрацювання щодо 20­го пакета санкцій Євросоюзу проти росії.

Джерела:

Офіс Президента, Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ