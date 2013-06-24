Представники 20 країн та Євросоюзу протягом двох днів аналізували вплив запроваджених обмежень проти російської економіки та обговорювали наступні кроки під час Київського санкційного саміту.
Під час відкриття заходу Прем’єрміністр Юлія Свириденко подякувала партнерам за вже ухвалені санкційні пакети та спільні зусилля, спрямовані на зупинення воєнної машини росії.
«Ми зосередилися на координації подальших кроків для зміцнення санкційної коаліції у відповідь на російську агресію. Наші зусилля вже мають відчутний результат. Лише цього місяця нафтогазові доходи росії можуть впасти на 35% порівняно з минулим роком», — повідомила Юлія Свириденко.
За її словами, ефективність санкцій можлива лише тоді, коли рішення швидкі, скоординовані й політично сміливі.
«Санкції мають постійно вдосконалюватися і перекривати шляхи обходу. Тому процес має тривати, і ми вже найближчим часом очікуємо на 20й пакет санкцій», — наголосила очільниця уряду.
Юлія Свириденко окремо зауважила важливість використання російських заморожених активів для України: «росія має заплатити високу ціну за свою агресію. Ми розраховуємо на ухвалення найближчим часом рішення Європейської комісії щодо репараційних позик, в основі яких закладені ці активи. Рада була почути, що наші партнери поділяють нашу позицію».
Прем’єрміністр акцентувала, що санкції продовжують бути важливим інструментом в боротьбі України за свободу, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави.
Юлія Свириденко висловила вдячність всім країнампартнерам, спецпредставникові ЄС з питань санкцій Девіду О’Саллівану, представникам Європейської комісії за участь та уряду Данії за сприяння в організації саміту.
Девід О’Салліван наголосив, що 19 санкційних пакетів Євросоюзу та запроваджені обмеження Великої Британії, США, Канади та Японії дають результати і впливають на економіку росії. За його словами, робота в цьому напрямі має тривати.
«Це не про один пакет або наступний пакет — це буде безперервний процес. Доки триває ця жахлива війна, нам постійно потрібно буде адаптувати, доопрацьовувати, вдосконалювати та звертатися до нових лазівок, які ми виявляємо. Тож це буде постійна робота», — сказав він.
Радник — уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк зазначив, що з початку цього року Президент Володимир Зеленський підписав 56 указів про запровадження санкцій, зокрема проти військовопромислового комплексу росії, тіньового флоту, російських пропагандистів і фінансового сектору. Із січня 2024 року запрацював Державний реєстр санкцій, в якому вже міститься понад 20 тисяч підсанкційних фізичних та юридичних осіб. За його словами, фіналізуються напрацювання щодо 20го пакета санкцій Євросоюзу проти росії.