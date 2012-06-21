На сайті Київради з’явилася петиція з пропозицією перейменувати пам’ятник «Арка Дружби Народів».
«У зв’язку з втратою актуальності символізму даного пам’ятника і через появу численних пропозицій про можливість його знесення – пропонуємо перейменувати «Арку Дружби народів» на «Арку Соборності України», – йдеться в тексті петиції. Автори петиції відзначають, що це треба зробити на честь 100-річчя Акту Злуки УНР і ЗУНР. Таким чином можна буде зберегти один з найвідоміших пам’ятників Києва – надавши йому нового значення. Відомо, що Арка Дружби Народів відкрилася в 1982 році, вона розташована в Хрещатому парку на правому високому березі Дніпра. У травні 2016 року столична влада вирішила демонтувати Арку в рамках закону про декомунізацію. Однак в лютому 2017 року влада передумала демонтувати пам’ятник, бо його знесення обійдеться країні в 200 тисяч гривень.