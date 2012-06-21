Нині для багатьох українців плата за комунальні послуги становить близько половини, а в декого навіть більше, від їхніх зарплат. Найбільша стаття видатків тут – плата за опалення у зимовий період. Економити допомагають лічильники тепла, які, принаймні в столиці, є вже майже в кожній багатоповерхівці.
Та нині маємо нову проблему: останнім часом у столиці значно почастішали їх крадіжки. Так, протягом минулого року викрадено аж 125 теплових лічильників. Найбільше крадіжок трапилося у Святошинському районі.
Від початку року в столиці вкрали 7 лічильників тепла, а загальна кількість розкрадених будинкових вузлів обліку теплової енергії – 361. Протягом 2017 року замість вкрадених лічильників тепла було встановлено 45, відремонтовано – 732.
Фахівці Київенерго звернулися до керівника райдержадміністрації Святошинського району із проханням посилити контроль житлово-експлуатаційних ділянок.
Нарахування плати за тепло мешканцям будинків, де лічильники вкрали або зламали, проводиться за нормативами, які зазначені в Постанові Кабміну від 2005 року № 630 з врахуванням кількості календарних днів, коли надавалася послуга, та середньої температури повітря.
Як повідомила оглядачу «Урядового кур’єра» керівник прес-служби Київенерго Тетяна Орленко, вартість такого лічильника, в залежності від комплектації і технічних характеристик, становить майже 60 тисяч гривень.
«Зазвичай крадіжки відбуваються вночі, коли мешканці будинку, керівники ОСББ або фахівці ЖЕКу не можуть за цим прослідкувати та завадити. Тому фахівці компанії закликають жителів столиці посилити заходи безпеки у приміщеннях, де встановлене це обладнання. Наприклад, встановити сигналізацію або скористатися послугами охоронних фірм. А про всі випадки крадіжок обов’язково і негайно повідомляти правоохоронців», – наголосила фахівць.