Днями в Національній академії наук України відбулася презентація книжки президента Республіки Казахстан Нурсултана Назарбаєва «Ера незалежності». Представляючи видання, посол Казахстану в Україні Самат Ордабаєв підкреслив особливу історичну роль автора в становленні та розвитку казахстанської державності. Дипломат зазначив, що завдяки виваженій політиці Казахстан відбувся як успішна держава зі стабільною політичною системою та ринковою економікою, що має високий міжнародний авторитет. За його словами, публіцистичний жанр викладу «Ери незалежності» дає можливість глибше зрозуміти суть унікальної казахстанської моделі розвитку, логіки ухвалення фундаментальних для країни політичн их та економічних рішень.
Коментуючи книжку, віце-президент Національної академії наук України Сергій Пирожков заявив, що динамічний розвиток Казахстану багато в чому забезпечується можливістю президента Н. Назарбаєва формулювати конкретні стратегічні цілі та завдання, механізми їх досягнення. А президент Національної академії педагогічних наук Василь Кремень зауважив, що в самій назві — «Ера незалежності» — закладено досить глибокий філософський сенс розвитку казахстанської моделі державності. Він зазначив, що одним із ключових компонентів успіху Казахстану є системне мислення президента, його сміливі й вивірені рішення. Останній приклад — переведення алфавіту на латиницю. Голова духовного управління мусульман України Ахмед Тамім назвав нову книжку «дзеркалом народів Казахстану», а країну — прикладом міжрелігійної та міжетнічної згоди, який необхідно вивчати та запозичувати.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»