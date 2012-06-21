Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Нинішній 2020-й рік ювілейний для відомого українського письменника лауреата Національної премії ім. Т. Шевченка уродженця Сумщини Дмитра Білоуса (1920 – 2004). На вшанування сторіччя від дня його народження на будинку №52 по вулиці Олеся Гончара в Києві, в якому Дмитро Григорович мешкав з 1982 по 2004 рік, відкрили меморіальну дошку.
На урочистості завітали громадські активісти, літератори, представники посольства Болгарії в Україні, Міністерства культури та інформаційної політики, Національної спілки письменників України, Сумського земляцтва в Києві. Вони згадували Дмитра Григоровича, наголошуючи на його вагомому внеску у розвиток української національної літератури, зміцнення українсько-болгарських зв’язків, популяризацію української мови.
Заплановано урочистості також на малій батьківщині письменника – у селі Курмани Недригайлівського району, де на базі тамтешньої школи планують відкрити музей літератури Сумщини, а один із розділів присвятити Дмитру Білоусу.