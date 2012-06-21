У Києві триває заміна застарілих зупинок громадського транспорту. Сучасні комплекси зупинок виготовлені із загартованого скла й на них з’явилася зручна навігація.
Нові зупинки почали облаштовувати в Оболонському районі.
Сучасний павільйон захищає пасажирів від несприятливих погодних умов, а оновлена та зручна навігація допомагає орієнтуватися на тій чи іншій локації: зокрема розміщена інформація про транспорт, який зупиняється на тій чи іншій зупинці, його розклад руху та зупинки, що знаходяться поряд.
У 2017 році павільйонами очікування сучасного типу облаштовано 60 зупинок. Станом на 2018 рік завершено монтаж 46 зупинок, загалом у столиці таких переобладнано 145. Цьогоріч заплановано заміну існуючих застарілих конструкцій також на проспекті Павла Тичини та вул. Олени Теліги. У рамках ремонтних робіт на вул. Академіка Заболотного та бульварі Вернадського передбачено заміну 12 та 9 павільйонів відповідно.