Невдовзі жителі Троєщини зможуть швидко і з комфортом добиратися до центру міста і навіть до Борщагівки. Допоможе їм у цьому перший в Україні транспортний гібрид трамвая та електрички тram-тrain.
Передбачається, що лінія нового виду транспорту буде складатися з маршрутів: «Милославська» – «Північна» та «Дарниця» – «Кільцева дорога». На цьому шляху планується будівництво двох транспортних вузлів, які з’єднають Троєщинську лінію швидкісного трамвая із залізницею в районі станції «Троєщина-2», а також Борщагівську лінію швидкісного трамвая із залізницею в районі Повітрофлотського шляхопроводу.
Крім цього, потрібно буде побудувати залізничне розгалуження на Березняках, що дасть змогу трамваям- електричкам, які рухаються на Троєщину і в зворотному напрямку, об’їжджати станцію «Дарниця». Для зручності пасажирів намічається облаштувати пересадкову платформу «Либідська».
В основному ж новий вид транспорту використовуватиме вже діючі лінії трамвая та електрички, повідомили «Вечірньому Києву» в КП «Київпастранс», яке розробляє його техніко- економічне обґрунтування.
За попередніми підрахунками транспортників, попит на цей наземний вид електротранспорту становитиме близько 240 тисяч пасажирів на добу. А орієнтовна вартість проекту складає близько 180 мільйонів євро. Оскільки місто не має таких грошей, то вводити в експлуатацію колійний гібрид планують за рахунок кредитних коштів.