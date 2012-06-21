Міський голова Києва Віталій Кличко відкрив біля Міжнародного аеропорту «Київ» (колишній аеропорт «Жуляни») пам'ятник видатному авіаконструктору Ігорю Сікорському.
«Сьогодні, в День української авіації, ми робимо ще один крок до увічнення пам'яті про видатного киянина – відкриваємо пам'ятник всесвітньо відомому авіаконструктору Ігорю Сікорському. І тепер він зустрічатиме киян і гостей, які прибувають до столиці авіасполученням», – сказав Кличко на церемонії відкриття пам'ятника, повідомила пресслужба мера.
Автор пам'ятника, скульптор Володимир Журавель, зазначив, що цей пам'ятник – свого роду алегорія: «У Сікорського була мрія – запустити в повітря гелікоптер. І йому це вдалося. Наприкінці життя він мріяв повернутися в Україну. І цей пам'ятник – своєрідна алегорія: Сікорський повертається в Україну».
Кличко наголосив, що місто не витрачало бюджетних коштів, пам'ятник було створено завдяки підтримці меценатів.
Мер також нагадав, що столична влада кілька років домагалася того, щоб Міністерство оборони України, на балансі якого перебуває будинок Сікорського, передало його громаді Києва, щоб можна було відреставрувати занедбаний будинок і створити там музей.
«Може, після відкриття пам'ятника, справа з садибою Сікорських зрушиться з мертвої точки. І люди зможуть побачити, де ріс і творив видатний авіаконструктор», – сподівається Кличко.