У вашому будинку не створено ОСББ? Ви впевнені? Краще перевірте. Тому що в Києві за останній тиждень було виявлено 16 ОСББ, створених у звичайних будинках, які обслуговуються ЖЕКами, без будь-яких процедурних нюансів, передбачених у таких випадках.
Якісь фірми, зарєстровані в Ірпіні, хоча за фактом там – приватний будинок, там же в Ірпіні реєструють ОСББ в будинках, які знаходяться в Києві без згоди і відома мешканців. Про це «Урядовому кур’єру» повідомила начальник управління розвитку ЖКГ департаменту житлово-комунальної інфраструктури КМДА Віра Радченко. Вона зауважила, що шахраї у документах, поданих на реєстрацію ОСББ, вірно вказують лише адресу будинку. Невірно вказана загальна площа будинку, кількість квартир, а прізвища мешканців, які нібито підписались під заявою на створення ОСББ, відрізняються від тих, хто реально проживає в будинку. Це стало можливим через прогалини в законодавстві, які передбачають для ОСББ таку ж процедуру реєстрації, як і для будь-якої юридичної особи.
Чим це загрожує будинку? Загалом, перше – ці фірми можуть почати обслуговувати будинок за придуманими захмарними тарифами. Та найголовніше, каже Віра Радченко, зупинити цей процес.
Від рук аферистів від ОСББ не постраждали лише Дніпровський і Шевченківський райони. З 16 виявлених фейкових ОСББ – по чотири у Деснянському та Солом’янському районах, по два – у Дарницькому і Печерському, по Голосіївському ще немає повної інформації, в інших районах – по одному.
Мешканцям постраждалих будинків насамперед потрібно звернутися до держреєстраторів – вони зазвичай знаходяться в ЦНАПах, взяти витяг з реєстраційної справи, зібрати підписи реальних мешканців, і звернутися з цим до прокуратури і в поліцію. Департамент житлово-комунальної інфраструктури КМДА також підключається до допомоги мешканцям цих будинків.
Докладніше про цю проблему читайте в друкованому виданні «Урядовий кур’єр» у вівторок, 6 березня.