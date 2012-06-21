Компанія Boeing оголосила про завершення збирання десятитисячного наймасовішого цивільного літака, вузькофюзеляжного лайнера Boeing 737.
Вчора в Рентоні, штат Вашингтон, зійшов з виробничої лінії 10 000-ий літака Boeing 737, і компанія Boeing потрапила в книгу рекордів Гіннеса як виробник наймасовішого цивільного літака в світі.
У 2006 році Boeing 737 вже потрапив в Книгу рекордів з таким же титулом, але тоді це був 5000-й літак, випущений на заводі в Рентоні.
Шлях до п’ятитисячного літака зайняв майже чотири десятиліття, зате на випуск ще п'яти тисяч знадобилося всього 12 років.
У цьому році авіакомпанії зі всього світу вже замовили 4600 моделей нової версії лайнера – 737 MAX.