Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Розмаїтим, багатим і солодким видалося свято меду, яке пройшло у Конотопі на Сумщині за участі пасічників з усього району.
Для численних відвідувачів тут запропонували не тільки основну продукцію бджільництва, а й такі екзоти як штучні бджоли, нуклеуси і прозорий вулик, а також інвентар та одяг, у якому працюють пасічники.
У конкурсі на найсмачнішу продукцію переміг шоколадний мед із пасіки Олега Окуня, а загалом під час ярмарку «Мед та до меду» відвідувачі придбали більше семи центнерів духмяного продукту із липи, акації, соняшнику, різних трав тощо.
Свято не обмежувалося медовими рамками. На імпровізованих майданчиках працювали і демонстрували свою майстерність ковалі, майстри лозоплетіння, що додало дійству особливого колориту і національного духу.