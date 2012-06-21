У КМДА зазначили, що інформування громадян щодо їхніх гарантованих законом споживчих прав не дасть можливості недоброчесним підприємцям заробити на необізнаності своїх покупців.
Крім того, такі консультації сприятимуть здоровій конкуренції на ринку надання послуг та у торговельних мережах. Cпоживач може звернутися на «гарячу лінію», щоб дізнатися, як повернути неякісний товар, як діяти, коли його обважили, коли йому відмовили у видачі чеку, неякісно надали побутові послуги, незадовільно відремонтували побутову техніку. Інформаційно-консультаційна лінія працює цілодобово, включно зі святковими та вихідними днями.
У Контактному центрі Києва 1551 почали надавати консультації з питань захисту прав споживачів.