Правоохоронці Сумщини викрили й ліквідували найбільший в історії краю нелегальний міжрегіональний конвертаційний центр з обігом 350 мільйонів гривень.
Це результат розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 КК України під процесуальним керівництвом прокуратури Сумської області співробітників обласної податкової міліції та управління захисту економіки.
Як повідомила прес-служба ГУ ДФС у Сумській області, організатори, створивши на території Сумської, Луганської, Донецької, Київської, Чернігівської областей та в Києві підконтрольні підприємства, протягом 2017—2018 років надавали послуги з незаконного переведення безготівкових грошових коштів у готівку, документального прикриття безтоварних операцій, незаконного формування податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки.
Незаконно проконвертовану готівку (за винятком 10—12 відсотків, які слугували винагородою групі осіб за надання незаконних послуг) передавали клієнтам — службовим особам підприємств реального сектору економіки.
Провівши обшуки за адресами фактичного розташування тіньового офісу та мешкання учасників конвертаційного центру, автомобільного транспорту, що використовувався у злочинній діяльності, правоохоронці вилучили печатки підконтрольних підприємств, первинні фінансово-господарські документи, чорнові записи, чекові книжки, комп’ютерну техніку, банківські картки, телефони.
Накладено арешти на рахунки в банківських установах, а на рахунках Державного казначейства України заблоковано близько 38 мільйонів гривень. Слідчі дії тривають.