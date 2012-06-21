Провідним корейським компаніям презентовано інвестиційно привабливі напрями вітчизняної відновлюваної енергетики. Відбулося це під час Українсько-корейського економічного форуму, проведеного в Корейській асоціації міжнародної торгівлі.
Її засновано 1946 року, й вона залишається найбільшою бізнес-організацією в Кореї, в яку входять понад 70 тисяч компаній. Тим престижнішою стала участь у форумі української делегації під головуванням першого віце-прем’єр-міністра — міністра економічного розвитку і торгівлі Степана Кубіва.
Голова Держенергоефективності Сергій Савчук доводив східним партнерам, що Україна може бути для Кореї перспективним майданчиком для реалізації проектів у відновлюваній енергетиці. Для цього є і сприятливе правове поле, і значний ресурсний потенціал, і численні впроваджені та потенційні проекти.
Наша країна зацікавлена переймати досвід Кореї, що славиться розробленням та впровадженням інноваційних технологій, які використовують зокрема у відновлюваній енергетиці. Бо Корея перебуває у п’ятірці країн за потужностями електроакумулювальних станцій, а компанії Samsung SDI і LG Chem — провідні виробники батарей для цих станцій.
Встановлення таких систем — актуальне питання для України, в якій за останні три роки зросли темпи впровадження «зелених» проектів. Лише торік введено 257 МВт потужностей відновлюваної електроенергетики, що вдвічі більше, ніж позаторік, повідомили в Держенергоефективності.
Сергій Савчук запросив представників корейських компаній та членів Корейської асоціації міжнародної торгівлі побувати в Україні й розглянути можливі напрями партнерства, зокрема виробництво енергії з відновлюваних джерел, встановлення електроакумулювальних систем, упровадження smart grids, будівництво заводів з виробництва матеріалів і обладнання для електростанцій, що генерують чисту енергію, будівництво заводів із переробки сміття на енергію.
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«Урядового кур’єра»