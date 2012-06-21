Новонароджену дівчинку, яка лежала в картонній коробці та голосно плакала, знайшли близько опівночі три юнаки на автостанції Троїцького, що на Луганщині. Тепер поліція шукає м атір дитини.
«Співробітники луганської поліції звертаються до громадян по допомогу у розшуку жінки, яка залишила свою новонароджену дівчинку. Приблизний вік дівчинки – один місяць. Життю дитини нічого не загрожує, вона знаходиться під наглядом лікарів», – каже начальник відділу комунікації поліції Луганської області Тетяна Погукай.
Треба відзначити, що районній центр Троїцьке є найвіддаленішим північним містом області. Наразі немовля проходить обстеження – медики припускають переохолодження. Вночі температура повітря в Троїцькому була до мінус 19 градусів. Маленькій дівчинці лікарі дали ім’я Марта. У соціальних мережах ширяться заклики про допомогу новонародженій, яка зараз знаходиться у Троїцькому районному територіальному медичному об’єднанні дитячими речами. Покинутими матерями немовлятами тут ще не опікувалися.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»