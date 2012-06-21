Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
У Краматорську на Донеччині після відповідної підготовки нарешті стартував проект роздільного збирання сміття. Досі тут встановили 50 контейнерів із відповідними наліпками для окремого накопичення твердих побутових відходів, до кінця весни їх стане вдвічі більше, а далі цю кількість у місті та приміських селищах доведуть до двох сотень.
Як розповів директор комунального автотранспортного підприємства Віктор Мисник, місцевим жителям запропонували наступну схему роздільного збирання сміття: у один з контейнерів складаються відходи вторинної сировини(пластик, скло, метал, папір тощо), а решта ТПБ – в інші. Потім всі відходи будуть транспортуватися на сучасний сортувальний модуль, де відбуватиметься подальше сортування для переробки та утилізації.
Сортувальний модуль, де триває підготовка обладнання, введуть в експлуатацію у квітні. А поки мешканців теперішнього адміністративного центру Донеччини привчають збирати відходи роздільно і виносити їх у двох пакетах до відповідних контейнерів.