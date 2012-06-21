Павло КУЩ,

«Урядовий кур’єр»

У Донецькій області людей, які потерпають від коронавірусної інфекції COVID-19, зараз обслуговують 25 медичних закладів. А після того, як Кабмін прийняв рішення розгорнути додаткову кількість ліжок для хворих, ще й у немедичних закладах області, тут вже визначилися з містами, де облаштують госпіталі.

Як повідомили у відділі стратегічного розвитку департаменту охорони здоров’я Донецької обласної державної адміністрації, листи із пропозиціями визначитися з об’єктами, на базі яких створять мобільні шпиталі, вже отримали голови міських рад Краматорська і Маріуполя. У кожному із новостворених лікувальних закладів, за попередніми розрахунками, буде до 500 ліжко-місць.

З початку поширення COVID-19 на Донеччині вже діагностували 7390 випадків захворювання, 83 людини, на жаль, померли. За минулу добу кількість вражених інфекцією збільшилася на 256 осіб, серед яких 7 дітей. Найбільше потерпілих від хвороби у приморському Маріуполі – 104.