Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
У Кремінній розпочала працювати нова лікарська амбулаторія. Жителі мікрорайону «Супутник» щиро радіють, адже нова амбулаторія оснащена усіма сучасними медичними засобами, згідно з табелем, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров'я України, тут є і кардіограф, й танометр з глюкометром, а також гематологічні та біохімічні аналізатори для експрес-аналізу крові. Медичну допомогу майже 4,5 тисячам пацієнтів (а саме стільки людей проживає у віддаленому районі Кремінної) надаватиме сімейний лікар та медичні сестри. У медиків є свій автотранспорт, а за екстреної ситуації приїде швидка.
Це одна з 12 лікарських амбулаторій, будівництво яких було розпочато в області минулого року згідно з державною програмою.
Як повідомляє прес-служба Кремінської РДА, будівлю для закладу охорони здоров’я з подальшою реконструкцією було придбано за кошти районного бюджету. На це було виділено майже 1,4 мільйона гривень. Але загальна вартість будівництва – втричі більша – кошти було виділено з державного, обласного та місцевого бюджетів.