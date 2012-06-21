Павло КУЩ,

«Урядовий кур’єр»



У Краматорську на Донеччині з’ясовують причини виникнення пожежі, що спопелила територію ландшафтного парку «Краматорський». Вогонь намагалися приборкати протягом майже всієї минулої доби. Поруч із рятувальниками Краматорська, а їм на допомогу прибули також колеги з ДСНС із Дружківки та Костянтинівки, працювали і місцеві жителі, які прийшли сюди з лопатами, відрами тощо. На жаль, сильний вітер тривалий час перешкоджав спробам локалізувати загорання, а тому вдалося впоратися з цим вже вранці.

За попередніми висновками фахівців Державної служби з надзвичайних ситуацій, пожежа знищила 8 гектарів лісових насаджень. Також потерпіли лісові жителі — тварини та птахи, які не встигли чи не змогли врятуватися з вогневої пастки. За поки неофіційною версією, причиною лиха став мангал, який не погасили любителі шашликів і водночас губителі природи. Деякі очевидці свідчать, що у парку відпочивала компанія молодих людей, які через необережне поводження з вогнем і спровокували масштабну пожежу. Зараз правоохоронці перевіряють цю інформацію, досі порушено карну справу і паліям може загрожувати солідний штраф або позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.