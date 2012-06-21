Олена ІВАШКО,

«Урядовий кур’єр»

До регіонального ландшафтного парку «Тилігульський» випустили на свободу врятованого червонокнижного орлана, вилученого у горе-підприємця. Чоловік пропонував сфотографуватися з птахом за гроші. Небайдужі люди забрали орлана та передали його до реабілітаційного центру Одеського зоопарку. Там його виходили, підлікували, відгодували. На волю птаха випустили в присутності співробітників РЛП «Тилігульский» та співробітників зоопарку.

За їхніми словами, на території Тилігульского лиману червонокнижний птах відшукає для себе достатньо їжі та необхідне укриття. Харчуються ці птахи водно-болотною дичиною та рибою. Відомий еколог та фотограф Ігор Гержик, який був свідком відпущення орлана на свободу розповів, що птах обтрусився після транспортування, розправив крила і полетів. Також чоловік зазначив, що орлан-білохвіст регулярно зустрічається під час міграції та взимку.

Цей птах, один з найбільших представників хижаків Євразії, відноситься до ряду соколоподібних родини яструбових. Розмах його крил досягає 2,5 метра. Зазвичай оселяється він у прибережних зонах, багатих рибою. Якщо в середині минулого століття чисельність орланів-білохвостів скоротилася, то протягом останніх десятиліть у більшості країн птахів стало більше.