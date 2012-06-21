З понеділка, 9 листопада, у Латвії вступив у силу режим надзвичайної ситуації і почали діяти численні обмеження в зв'язку з пандемією.

На чотири тижні введено обмеження на роботу об'єктів громадського харчування – тепер їжу можна купити тільки на винос. У вихідні дні в усіх торгових центрах відкриті будуть тільки продуктові супермаркети, аптеки і зоомагазини.

Як і в більшості країн Європи, в Латвії обмежують публічні заходи. Тепер можна збиратися в групи не більше десяти осіб. Місця проведення культурних, спортивних та релігійних заходів повинні починати роботу не раніше шести ранку, а закінчувати о восьмій вечора. СПА-салони, салони краси і пірсингу поки що працювати не зможуть. Дозволена робота тільки перукарень при певних обмеженнях.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»