Протягом січня—лютого 2018 року зовнішньоторговельний обіг продукції агропромислового комплексу України сягнув 3,7 млрд доларів, з яких 2,8 млрд припадає на експорт вітчизняних аграрних і харчових товарів. Про це розповіла заступник міністра аграрної політики та продовольства з питань євроінтеграції Ольга Трофімцева.
«За перші два місяці поточного року український аграрний експорт зріс на 102,1 мільйона доларів порівняно з відповідним періодом 2017 року та становив 2,8 мільярда доларів. Традиційними лідерами експорту залишаються зернові культури з часткою 35,3%, олія — 24,1% та насіння олійних культур — 12%», — цитує слова фахівця прес-служба Мінагрополітики.
За словами Ольги Трофімцевої, за цей період помітно зріс експорт українського м’яса птиці — на 29 млн доларів, яєць — на 11,4 млн, вершкового масла — на 20 млн, шоколаду — на 7,5 млн, виноградних вин — на 6,1 млн доларів.
«Важливо зазначити, що експорт української продукції до ЄС за цей час зріс на 28,1%, або на 224,7 мільйона доларів, сягнувши 1,025 мільярда. Нині на ЄС припадає 36,5% нашого аграрного експорту», — підкреслила посадовець. І додала, що найбільшим імпортером української аграрної та харчової продукції у січні-лютому 2018 року стала Індія, куди експортовано продукції на 335,9 млн доларів. Також до п’ятірки країн — найбільших покупців увійшли: Іспанія — 201,1 млн доларів, Нідерланди — 199,3 млн, Єгипет — 189,6 млн та Італія —185,6 млн доларів.
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