Олександр ДАНИЛЕЦЬ,

«Урядовий кур’єр»

Пандемія на Полтавщині не відступає, щодоби в області реєструють біля чотирьохсот лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, в тому числі реєструють і летальні випадки. Попри це, місцеві лікарні останнім часом мають більше можливостей для лікування та діагностування цієї інфекції.

По-перше, відкривають нові відділення для зазначеної категорії пацієнтів, зокрема таке відділення на 30 ліжок нещодавно відкрили у лікарні №5 міста Полтави. Крім додаткових ліжок воно має й 28 кисневих точок. Тепер сюди госпіталізують хворих швидка допомога й сімейні лікарі, 20 ліжок із 30 уже заповнені.

Також у трьох лікарнях обласного й міського підпорядкування змонтували кисневі газифікатори, які є альтернативою небезпечним кисневим балонам. Один тільки місцевий завод медичного скла закупив за майже мільйон гривень три таких газифікатори, із них найбільший — на 2 тисячі літрів. Нове обладнання вже функціонує й виробляє кисень для третьої, п’ятої міських лікарень і обласної інфекційної лікарні.

Також у Полтаві найближчими днями запустять ще одну нову ПЛР-лабораторію вартістю біля 16 мільйонів гривень, яка дозволить додатково робити 400 ПЛР-тестів на добу. Діюча лабораторія дозволяє робити 800 тестів. Практично можливості лабораторії збільшаться на третину.