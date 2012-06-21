Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
Із наближенням осені на Донеччині активізувалася заготівля дров та деревини, що її можна використати під час будівництва чи на дрова. Шкода тільки, що жителі здебільшого степової області все частіше вдаються до незаконної вирубки зелених насаджень.
Приміром, у Волноваському районі поліцейські припинили діяльність на цьому поприщі навіть «сімейного підряду», затримавши відразу чотирьох членів родини. Їх застали якраз під час вирубки акацій у глибині лісосмуги поблизу села Бугас: лиходії вже спиляли та підготували до подальшого транспортування 9 дерев. Колоди, дві бензопили і мотоцикл правоохоронці вилучили, а за фактом розпочали кримінальне провадження за ст. 246 КК України «Незаконна порубка лісу», санкція якої передбачає покарання у вигляді виплати штрафу чи позбавлення волі до 5 років.
Подібна відповідальність відтепер може стосуватися також і шістьох мешканців краю, які влаштували «лісозаготівлю» поблизу Курахового. Про знищення дерев на території Єлизаветівського лісу повідомили місцеві жителі, а поліцейські у свою чергу дійсно виявили у вказаному місці за згаданим заняттям шістьох чоловіків віком від 17 до 35років. Молодики на цей момент у чотири бензопили встигли заготовити 13 кубометрів деревини, частину якої вже повантажили у кузов потужного автомобіля. Причому «бригадир» групи молодиків мав при собі дозвільні документи на вирубку, однак їх законність викликала сумнів і тому правоохоронці розпочали відповідну перевірку.