У межах підтримки мікро, малого та середнього бізнесу в Україні з початку використання інструменту державних гарантій на портфельній основі із грудня 2020 року видано 51 654 кредити на загальну суму понад 168 млрд грн.
На 1 грудня 2025 року 28 банківкредиторів обслуговують 23 118 кредитів на суму 79 738 млрд грн. Зобов’язання за основним боргом, що частково забезпечені державними гарантіями на портфельній основі, становили майже 36 млрд грн. Це 70% загального ліміту наданих гарантій (51,7 млрд грн).
За кількістю кредитів, що обслуговуються станом на 1 грудня під державні гарантії на портфельній основі, лідери такі банки: ПриватБанк — 15 337 кредитів на загальну суму 22,4 млрд грн, що становить 63% ліміту таких гарантій, наданих банку; Ощадбанк — 3260 кредитів на 12,1 млрд грн (59% ліміту банку); Укргазбанк — 1024 кредити на 10,4 млрд грн (69% свого ліміту); ПУМБ — 728 кредитів на 8,5 млрд грн (86% свого ліміту); Укрексімбанк — 527 кредитів на 8,4 млрд грн (82% свого ліміту).
Найбільший обсяг таких кредитів обслуговують у Києві, а також у Дніпропетровській, Львівській, Харківській, Київській, Одеській областях, повідомляє Міністерство фінансів.
За видами економічної діяльності найбільше кредитів, частково забезпечених державними гарантіями на портфельній основі, обслуговують у таких галузях: сільське господарство — 4658 на загальну суму 28,3 млрд грн; переробна промисловість — 4963 на 23,4 млрд грн; оптова та роздрібна торгівля, ремонт транспортних засобів — 9458 на 19,8 млрд грн; транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність — 1172 на 2,4 млрд грн; будівництво — 788 на 1,9 млрд грн.