У межах підтримки мікро­, малого та середнього бізнесу в Україні з початку використання інструменту державних гарантій на портфельній основі із грудня 2020 року видано 51 654 кредити на загальну суму понад 168 млрд грн.

На 1 грудня 2025 року 28 банків­кредиторів обслуговують 23 118 кредитів на суму 79 738 млрд грн. Зобов’язання за основним боргом, що частково забезпечені державними гарантіями на портфельній основі, становили майже 36 млрд грн. Це 70% загального ліміту наданих гарантій (51,7 млрд грн).

За кількістю кредитів, що обслуговуються станом на 1 грудня під державні гарантії на портфельній основі, лідери такі банки: ПриватБанк — 15 337 кредитів на загальну суму 22,4 млрд грн, що становить 63% ліміту таких гарантій, наданих банку; Ощадбанк — 3260 кредитів на 12,1 млрд грн (59% ліміту банку); Укргазбанк — 1024 кредити на 10,4 млрд грн (69% свого ліміту); ПУМБ — 728 кредитів на 8,5 млрд грн (86% свого ліміту); Укрексімбанк — 527 кредитів на 8,4 млрд грн (82% свого ліміту).

Найбільший обсяг таких кредитів обслуговують у Києві, а також у Дніпропетровській, Львівській, Харківській, Київській, Одеській областях, повідомляє Міністерство фінансів.

За видами економічної діяльності найбільше кредитів, частково забезпечених державними гарантіями на портфельній основі, обслуговують у таких галузях: сільське господарство — 4658 на загальну суму 28,3 млрд грн; переробна промисловість — 4963 на 23,4 млрд грн; оптова та роздрібна торгівля, ремонт транспортних засобів — 9458 на 19,8 млрд грн; транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність — 1172 на 2,4 млрд грн; будівництво — 788 на 1,9 млрд грн.