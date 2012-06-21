Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Цілих три роки через судову тяганину у Лисянці на Черкащині пролежав на складі пам’ятник гетьманові Богдану Хмельницькому, виготовлений черкаськими скульпторами Віктором Крючковим та Іваном Фізером. Ще десять років тому на місці родинного маєтку батька Богдана — Михайла — в Монастирку, неподалік від Лисянки, місцеве козацтво встановило пам’ятний знак на честь Хмельницького. Тоді ж вирішили за підтримки місцевої влади збудувати пам’ятник гетьманові у Лисянці, де за однією з версій й народився майбутній гетьман. За твердженнями інших дослідників Богдан народився у Жовкві на Львівщині. Дискусії з цього приводу ще не вщухли.
Як би там не було, козаки назбирали на майбутній пам’ятник необхідну суму. Відомі черкаські скульптори виготовили величне погруддя гетьмана, яке важить близько 3 тонн. Однак через суди з противниками встановлення пам’ятника в Лисянці, скульптура так і чекала свого часу. Тепер же, коли судові дебати припинено, як зауважив ініціатор спорудження пам’ятника Олександр Гаврилюк, розпочався монтаж скульптури. Монумент планують відкрити до Дня незалежності України.