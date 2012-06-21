Після тимчасового закриття на період ремонтних робіт Лозівський НВК №10 на Харківщині знову прийняв у свої стіни вихованців. З відновлювальними роботами, що проводилися за допомогою Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) у рамках проекту «Розвиток соціальної інфраструктури у зв’язку зі збільшенням кількості внутрішньо переміщених осіб» тут справилися всього за сім місяців.
Як розповіли в департаменті освіти та науки Харківської облдержадміністрації, у закладі стовідсотково замінено вікна та вхідні двері, проведено капітальний ремонт шатрової покрівлі, утеплення горища, капітальний ремонт системи опалення з облаштуванням теплового пункту, відремонтовано м’яку покрівлю над спортивною залою та бібліотекою, проведено ремонт туалетних кімнат – в тому числі, – туалетних кімнат для осіб з обмеженими фізичними можливостями, облаштовано душові кімнати, пандус, відновлено систему вентиляції на харчоблоку. На 80 % завершено роботи з утеплення та фарбування фасаду, влаштування відмостки. Також у НВК проведено капітальний ремонт підлоги в коридорах та 3 класних кімнатах, здійснено косметичний ремонт у всіх навчальних кабінетах, облаштовано сходові марші, відремонтовано приміщення харчоблоку.
Окрім того, Лозівська міська рада виділила кошти на придбання матеріалів та проведення ремонту внутрішніх приміщень закладу освіти, а ще торік за кошти GIZ заклад на 100% забезпечено меблями для класних кімнат.
На разі потребують капітального ремонту приміщення спортивної зали, майстерні, бібліотеки. Продовження ремонтних робіт планується після завершення навчального року та проведення оздоровчої кампанії учнів.