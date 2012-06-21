У Львові заклали пам’ятну капсулу з нагоди початку спорудження пам’ятника-меморіалу Героям Небесної Сотні. Участь у заході взяли представники влади міста, родини учасників Революції гідності, духовенство, автори проекту, поінформували у прес-службі міськради.
Хвилиною мовчання розпочали пам’ятну подію. Священнослужителі освятили територію спорудження меморіалу. Пам’ятник зводитимуть за проектом переможців Всеукраїнського відкритого архітектурного конкурсу на кращу концепцію громадського простору. Таких творчих змагань провели аж три — з 1 листопада 2016 року й до торішнього 1 лютого. Конкурсанти подали 25 проектів, серед яких журі обрало переможців — авторський колектив зі Львова у складі Андрія Лесюка, Марії Яструбчак і Христини Пундак.
Під час заходів Львівський міський голова Андрій Садовий запросив представників родин Героїв Небесної Сотні підписатися під пам’яткою, що помістили в капсулу, заклавши яку, дали початок будівельним роботам зі спорудження меморіального комплексу.
У прес-службі нагадали, що цьогоріч сесія міськради ухвалою передбачила на спорудження меморіалу 15 мільйонів гривень. Встановлять пам’ятник орієнтовно до лютого 2019 року.