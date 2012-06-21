Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Сортування, переробка органічних і твердих побутових відходів нині стали нагальною проблемою для всієї країни. У Львові посильну увагу стали приділяти компостуванню органіки.
Скажімо, разом з екоактивістами чотири міські ОСББ впроваджують пілотний проєкт з компостування на прибудинковій території. Ольга Мелень, представниця Міжнародної благодійної організації «Екологія. Право. Людина», каже, що органіка створює багато проблем і на сміттєзвалищах, зокрема, під час бродіння виділяється газ, утворюються фільтрати, які забруднюють ґрунти. На її переконання, органічні відходи важливо збирати та використовувати як компост, удобрювати парки, сквери й клумби.
Міська влада вирішила втілити ідею екоактивістів щодо відкриття станції компостування органіки в життя. Відповідний проєкт розробило комунальне підприємство «Зелене світло». Його директор Вадим Ноздря повідомив, що вже нинішнього серпня стане до ладу перша така міська станція. Вже закупили кілька одиниць необхідного обладнання, що працюватиме на станції компостування. Найближчим часом на вулицях міста Лева почнуть встановлювати спеціальні для органіки контейнери, які зачинятимуться герметично. В них збиратимуть харчові та зелені (садово-паркові) відходи. Спеціальним сміттєвозом їх транспортуватимуть на механізовану станцію. Тут на рік мали б переробляти 30 тисяч тонн органіки. Вихідний продукт – компост зможуть використовувати як добриво, в тому числі й у міському господарстві для підживлення дерев та рослин.
За словами Вадима Ноздрі, робота станції компостування стане початком сортування відходів у Львові, а жителі міста матимуть перехідний період, щоб навчитися та звикнути до нової системи вивезення сміття.
Наголошують і на тому, що нові контейнери не вплинуть на тариф на вивезення сміття для львів’ян, адже об’єм відходів залишиться таким же.