Микола ШОТ,

«Урядовий кур’єр»



Нинішній рік для Львівського національного літературно-меморіального музею Івана Франка — ювілейний. 80 років тому він відчинив свої двері. І першим його директором став Петро Франко — син видатного письменника. Варто нагадати, що Петро Іванович народився рівно 130 років тому, тож музейники теж не могли не відгукнутися на цю дату.

У селі Нагуєвичі, де народився він та його батько, на Покрову постав йому пам’ятник. Учора ж у Львові відбулися урочистості з нагоди відкриття муралу Петрові Франку та його дружині Ользі, відомій кулінарці. Стінопис назвали «Петро Франко. Повернення (з) легенди». Портрети Петра та Ольги з’явилися на підпірній стіні будинку, де рік подружжя проживало (тепер тут розмістили літературну експозицію Дому Франка). Крім портретів, художник Святослав Владика й творча група «Sacred Universe» зобразили на муралі, зокрема, модель літака, на якому літав Петро Франко, символи, предмети, пов’язані з його науковою та пластунською діяльністю. Розмір стінопису — 60 метрів квадратних.

На урочистостях про життя та творчість Петра Франка слово тримала франкознавиця, доцентка Львівського національного університету імені Івана Франка Наталя Тихолоз. Виступили, серед інших, також голова облдержадміністрації Максим Козицький, художник Святослав Владика. Почесну варту несли пластуни. Пісенний дарунок підготувала національна академічна чоловіча хорова капела «Дударик». Модератором заходу став директор Львівського національного літературно-меморіального музею Івана Франка Богдан Тихолоз.

«Бачити вищу ціль перед своїми очима» — ці слова Петра Франка можна назвати гаслом його життя. В історії він не залишився лише сином генія та директором музею, а й педагогом, письменником, науковцем-хіміком, співзасновником Пласту, популяризатором спорту. Був також у лавах Українських Січових Стрільців, засновником Української галицької авіації та військовим летуном Української Галицької армії. Львівщина вшановує нині ювілей гідного свого сина, великого українця Петра Франка.